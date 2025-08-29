Шавкат Мирзиёев почтил память жертв репрессий — фото

«Важно донести “живую” историю до народа, особенно до молодежи. С прошлого года первая неделя октября отмечается как Неделя памяти жертв политических репрессий. В этом году она проводится в формате Недели памяти и воспитания. Необходимо наполнить ее глубоким содержанием, сделать доступной для каждого: проводить специальные уроки в школах и вузах, телепередачи, конкурсы для молодежи. Нужно воспитать у подрастающего поколения осознание, какой великой ценностью является независимость и какими сильными личностями были наши предки. Духовно крепкая молодежь ставит перед собой большие цели, усердно учится и гармонично развивается», — уверен Шавкат Мирзиёев.