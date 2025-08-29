Шавкат Мирзиёев почтил память жертв репрессий — фото

ТАШКЕНТ, 29 авг — Sputnik. На аллее «Шахидлар хотираси» в Ташкенте прошла торжественная церемония поминовения жертв репрессий с участием президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, сообщает пресс-служба главы государства.
«Ежегодно накануне Дня независимости мы возносим молитвы в память о предках, отдавших жизнь за свободу Родины. Их мужество и подвиг всегда будут для нас школой примера», — отметил узбекский лидер.
Шавкат Мирзиёев также подчеркнул, что в стране уделяется особое внимание сохранению памяти и увековечению имен предков. Более тысячи репрессированных были оправданы, прошла реконструкция музея «Памяти жертв репрессий» и пополнение его экспозиции новыми архивными документами.
Кроме того, в Бухаре будет создан Государственный музей наследия джадидов, а также в Узбекистане отмечают 150-летие со дня рождения лидера этого движения Махмудходжи Бехбуди.
«Важно донести “живую” историю до народа, особенно до молодежи. С прошлого года первая неделя октября отмечается как Неделя памяти жертв политических репрессий. В этом году она проводится в формате Недели памяти и воспитания. Необходимо наполнить ее глубоким содержанием, сделать доступной для каждого: проводить специальные уроки в школах и вузах, телепередачи, конкурсы для молодежи. Нужно воспитать у подрастающего поколения осознание, какой великой ценностью является независимость и какими сильными личностями были наши предки. Духовно крепкая молодежь ставит перед собой большие цели, усердно учится и гармонично развивается», — уверен Шавкат Мирзиёев.
Всего в Узбекистане в 1937—1953 годы репрессиям подвергнуты 100 тысяч человек, из них 13 тысяч расстреляны. День их поминовения установлен в республике 31 августа, в канун Дня независимости.