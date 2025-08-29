Ричмонд
Токаев сообщил о росте экономики Казахстана

Президент Касым-Жомарт Токаев сообщил, что экономика Казахстана выросла более чем на 6% за первые семь месяцев 2025 года. Он подчеркнул, что это результат масштабных реформ и активного развития инфраструктуры по всей стране.

По словам президента, в регионах строятся и ремонтируются тысячи километров дорог, возводятся аэропорты, мосты и объекты водоснабжения. Новые жилищно-коммунальные проекты и инфраструктура вводятся в эксплуатацию. Правительство строго контролирует качество строительства совместно с правоохранительными органами.

«Ежегодно в стране открываются сотни новых производств, в том числе в сфере высоких технологий. Таким образом, формируется прочный индустриальный фундамент национальной экономики», — заявил он.

Власти активно привлекают инвестиции, поддерживают бизнес и развивают регионы. Токаев призвал продолжать движение к процветанию, чтобы Казахстан стал передовой нацией.