МИД России призвал «евротройку» пересмотреть решение по Ирану

«Действуя заведомо вне правового поля и подстрекая другие государства встать на путь произвола, европейские страны-участницы СВПД лишь усугубляют свое положение нарушителя, что предосудительно и неприемлемо. Настоятельно призываем их одуматься и пересмотреть свои ошибочные решения, пока они не привели к непоправимым последствиям и новой трагедии. Убеждены, что проводимая ими линия на конфронтацию с Тегераном не имеет перспективы», — говорится в комментарии на сайте ведомства.