Нижегородцам напомнили о новых законах, которые начнут действовать с 1 сентября

В школах также не обойдется без изменений. Теперь контрольные и всероссийские проверочные работы будут занимать не более 10% учебного времени по каждому предмету. Также школьникам 5−7 классов начнут преподавать «Историю нашего края» вместо «Обществознания». Меньше времени в новом учебном году отведут на английский язык: занятия сократят с трёх до двух уроков в неделю.