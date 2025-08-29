Нижегородцам напомнили о новых законах, которые начнут действовать с 1 сентября

Ряд законов вступит в силу в России с 1 сентября. О том, каких нововведений стоит ждать в ближайшее время, пишет «Города Прима».
По информации источника, с осени правительство будет регулировать число абитуриентов, поступающих на платной основе. Квоты позволят снизить дисбаланс между количеством выпускников и потребностями государства.
Кроме того, выпускникам колледжей придется сдавать ЕГЭ, чтобы поступить в вузы. Правило коснется тех, чья специальность не совпадает с профилем полученного образования.
В школах также не обойдется без изменений. Теперь контрольные и всероссийские проверочные работы будут занимать не более 10% учебного времени по каждому предмету. Также школьникам 5−7 классов начнут преподавать «Историю нашего края» вместо «Обществознания». Меньше времени в новом учебном году отведут на английский язык: занятия сократят с трёх до двух уроков в неделю.
С 1 сентября вступают в силу законы, касающиеся интернета. Со следующего месяца пользователи не смогут публиковать рекламу на площадках, признанных нежелательными или экстремистскими. Причем штрафы до 500 тысяч рублей грозят тем, кто разместил как новую рекламу, так и не удалил старую.
Вводятся денежные взыскания до пятисот тысяч рублей и за умышленный поиск экстремистских материалов через VPN. В перечне Минюста оказались книги, сайты и видео.
Также с 1 сентября при покупке устройства, работающего на iOS и HyperOS, должен быть установлен магазин приложений RuStore.
Со сентября вступят в силу законы, касающиеся безопасности. Клиенты банков смогут выбирать помощника, отклоняющего подозрительные операции по переводу денег или снятию наличных, устанавливать самозапрет на оформление сим-карт. Также для потребительских кредитов вводится время между подписанием договора и зачислением денег на счёт заемщика.
С осени начнет действовать запрет пропаганды наркотиков в книгах, кино и интернете. За нарушения грозит до двух лет лишения свободы.
Среди других нововведений — рост суммы штрафа за непропуск спецтранспорта с мигалками и увеличение интервала продувок при прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения.
