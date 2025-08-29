Bloomberg рассказал о редкой возможности Путина во время поездки в Китай

Как отмечает Bloomberg, это редкая возможность встретиться с двумя самыми важными энергетическими партнерами для Путина. Особенно актуальной эта беседа может стать на фоне того, что Дональд Трамп ввел дополнительные пошлины в отношении Индии. Таким образом он попытался ограничить продолжающиеся закупки Нью-Дели российской нефти. С начала 2023 года, сообщает агентство, Индия и Китай закупили более половины от общего количества экспорта энергоносителей из России.