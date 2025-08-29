Bloomberg рассказал о редкой возможности Путина во время поездки в Китай

Как отмечает Bloomberg, это редкая возможность встретиться с двумя самыми важными энергетическими партнерами для Путина. Особенно актуальной эта беседа может стать на фоне того, что Дональд Трамп ввел дополнительные пошлины в отношении Индии. Таким образом он попытался ограничить продолжающиеся закупки Нью-Дели российской нефти. С начала 2023 года, сообщает агентство, Индия и Китай закупили более половины от общего количества экспорта энергоносителей из России.
Еще одной темой разговора может стать трубопровод «Сила Сибири-2». В ходе проекта газ с месторождений, который направлялся в Европу, будет поставляться в Китай. Однако сейчас Китай не хочет брать на себя такие обязательства.
Индия вопреки пошлинам готова увеличить закупки российской нефти в сентябре на 10−20% больше, чем в августе, писал Reuters со ссылкой на источники. О введении дополнительной 25-процентной пошлины для Индии стало известно 1 августа. Общая сумма пошлины составит 50% — это один из самых высоких показателей среди торговых партнеров США. Американский президент объяснил эти меры тем, что правительство Индии импортирует российскую нефть.