Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза считает, что власти США после возвращения в Белый дом Дональда Трампа действуют в интересах России в контексте военного конфликта Москвы и Киева.
«Верховный лидер крупнейшей мировой сверхдержавы объективно является советским или российским агентом. Он действует как агент», — сказал ди Соуза на панельной дискуссии «Ответы президента» на мероприятии Социал-демократической партии (цитата по CNN Portugal).
По мнению политика, речь не идет о «союзе, основанном на дружбе, экономической, идеологической или доктринальной близости». Он считает, что новое руководство США «стратегически способствовало» России. При Трампе Соединенные Штаты «превратились из союзников одной стороны в арбитров», но при этом хотят вести переговоры только «с одной командой», исключая из процесса Украину и Европу, добавил ди Соуза. Он отметил, что со стороны США практически ежедневно звучат «ужасные угрозы» применить санкции к Москве, но в реальности Трамп их не выполнил.
Трамп заявлял, что не занимает чью-либо сторону, но хочет остановить гибель людей. 22 августа обещал в течение двух недель принять «очень важное решение», если конфликт России и Украины не будет урегулирован. Несколько дней спустя он заявил, что рассматривает серьезные меры на этот случай, допустив «экономическую войну», которая «будет иметь плохие последствия» для Москвы. До того он выдвигал России ультиматум, пообещав ввести пошлины в отношении страны и ее торговых партнеров в случае отсутствия прогресса в мирном процессе. Дедлайн истек 8 августа, а 15 августа, после встречи с президентом России Владимиром Путиным на Аляске, Трамп отложил решение о санкциях.
Рассуждения на тему того, может ли Трамп быть «российским агентом», появлялись в СМИ еще во время первого президентского срока республиканца. В 2016 году, после его победы на выборах, ФБР начало расследование его предполагаемых связей с Россией, а в 2023 году спецпрокурор Джон Дарем пришел к выводу, что достаточных оснований для его проведения не было. После возвращения в Белый дом Трамп приказал ФБР рассекретить файлы, позднее нынешний глава ведомства Кэш Патель нашел документы в нескольких пакетах для сжигания в «тайной комнате» бюро.
В минувшем феврале бывший председатель Комитета национальной безопасности Казахстана Альнур Мусаев заявил, что в конце 1980-х служил в 6-м управлении КГБ СССР в Москве, которое, по его утверждению, завербовало Трампа и дало ему псевдоним Краснов. Каких-либо доказательств он не предоставил, но слова Мусаева вызвали волну обсуждений и шуток в соцсетях.
«Я никогда не работал на Россию», — говорил республиканец в 2019 году.