Президент Португалии назвал Трампа «советским агентом»

Трамп заявлял, что не занимает чью-либо сторону, но хочет остановить гибель людей. 22 августа обещал в течение двух недель принять «очень важное решение», если конфликт России и Украины не будет урегулирован. Несколько дней спустя он заявил, что рассматривает серьезные меры на этот случай, допустив «экономическую войну», которая «будет иметь плохие последствия» для Москвы. До того он выдвигал России ультиматум, пообещав ввести пошлины в отношении страны и ее торговых партнеров в случае отсутствия прогресса в мирном процессе. Дедлайн истек 8 августа, а 15 августа, после встречи с президентом России Владимиром Путиным на Аляске, Трамп отложил решение о санкциях.