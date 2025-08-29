Nikkei: Китай уклонился от предложения США о переговорах министров обороны

По его информации, Пекин не видит ясного пути к улучшению отношений и акцентировал внимание на агрессивных формулировках в недавнем выступлении министра обороны США Пита Хегсета. В частности, речь идет о реплике главы Пентагона о том, что «угроза, которую представляет Китай, реальна и может быть неминуемой». Американская сторона же считает более важной ту часть речи, где говорилось о нежелании Вашингтона вступать в конфликт.