Euractiv узнал, как ЕС усилит давление на Россию после удара по Киеву

По данным Euractiv, под ограничения ЕС могут попасть компании, базирующиеся в Китае и Индии. Издание напоминает, что в черном списке уже находятся индийский НПЗ и два китайских банка; но теперь его могут значительно расширить, что станет резким поворотом в политике блока, который старается воздерживаться от экстерриториальных мер. О том, что Брюссель изучает возможность вторичных санкций в рамках 19-го пакета, писал также Bloomberg.