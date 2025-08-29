Euractiv узнал, как ЕС усилит давление на Россию после удара по Киеву

Страны Евросоюза обсуждают ужесточение мер в готовящемся 19-м пакете санкций против России после удара по Киеву в ночь на 28 августа, сообщает Euractiv со ссылкой на документы. В Брюсселе ранее предполагали, что ограничения могут одобрить в середине сентября.
Новый пакет будет сосредоточен на теневом флоте, который, как считают на Западе, Россия использует при перевозке нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. Министры стран ЕС рассмотрят возможность расширить целевые санкции против предполагаемых участников «экосистемы» теневого флота — операторов, трейдеров, нефтеперерабатывающих заводов, портов, компаний, управляющих судами, пишет издание.
По данным Euractiv, под ограничения ЕС могут попасть компании, базирующиеся в Китае и Индии. Издание напоминает, что в черном списке уже находятся индийский НПЗ и два китайских банка; но теперь его могут значительно расширить, что станет резким поворотом в политике блока, который старается воздерживаться от экстерриториальных мер. О том, что Брюссель изучает возможность вторичных санкций в рамках 19-го пакета, писал также Bloomberg.
Отдельно Еврокомиссия готовит возможные варианты использования замороженных российских активов, которые вскоре может представить государствам-членам, сообщили источники Euractiv. Накануне о том же говорила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, отмечая, что за счет активов ЕС намерен «способствовать обороне и восстановлению Украины». При этом Франция, Германия и Бельгия предостерегают от конфискации средств, предупреждая, что это подорвет доверие к евро как резервной валюте. О возможных рисках заявляет и бельгийский депозитарий Euroclear, где находится бóльшая часть замороженных на Западе активов на сумму около $300 млрд.
В 2024 году Евросоюз одобрил использование налогов на доходы (windfall tax) от этих средств для финансирования помощи Украине на €50 млрд в ближайшие три года. В первой половине 2025-го Киев получил от европейских партнеров €10,1 млрд прибыли.
Президент Владимир Путин подчеркивал, что любые попытки Запада изъять российские активы будут считаться воровством и не останутся безнаказанными.
По последним данным киевской военной администрации, в результате удара по украинской столице погибли 23 человека, мэр Виталий Кличко говорил о более 60 раненых. Глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила о повреждении здания представительства Евросоюза, а Британский совет (организация признана нежелательной в России) — своего офиса в Киеве, также пострадало посольство Азербайджана. Спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил, что атака угрожает миру; в Белом доме выразили мнение, что президенты России и Украины не готовы закончить конфликт. Евросоюз и Великобритания вызвали российских послов.
В Кремле указали, что российские военные продолжают бить по объектам военной и околовоенной инфраструктуры Украины, при этом Россия заинтересована в продолжении переговорного процесса. Об ударах только по военным объектам заявила и представитель МИДа Мария Захарова, добавив, что позиция официальных представителей ЕС «резко контрастирует» с отсутствием реакции стран объединения на украинские обстрелы гражданской инфраструктуры на территории России. По ее словам, ущерб гражданской инфраструктуре стал результатом применения украинских систем ПВО и средств РЭБ.