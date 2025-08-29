Экс-глава Гагаузии высказалась о новых санкциях Канады

КИШИНЕВ, 29 авг — РИА Новости. Экс-глава Гагаузии, лидер оппозиционной молдавской партии «Сердце Молдовы» Ирина Влах считает, что Канада ввела санкции против оппозиции в Молдавии по наводке официальных властей республики.
Канада ввела санкции против 16 физлиц и двух юрлиц из Молдавии, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул, оппозиционного молдавского блока «Победа» и ассоциации ветеранов силовых органов Scutul Poporului («Щит народа»), говорится в релизе канадского МИД. В список попала и сама Влах.
«С недоумением обнаружила своё имя в санкционном списке Канады. Произошедшее не поддаётся логическому объяснению. Могу лишь предположить, что канадские власти были преднамеренно введены в заблуждение теми, кто уже некоторое время пытается вписать моё имя в определённый контекст, делая сомнительные ассоциации. Разумеется, я потребую официальных объяснений относительно принятого решения, хотя уверена: рано или поздно выяснится, что все следы ведут… в Кишинёв», — написала Влах в своем Telegram-канале.
Политик выразила сожаление о том, что внешняя политика республики «сводится лишь к отчаянным попыткам дискредитировать политических оппонентов ПДС (правящей партии “Действие и солидарность”)».
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия — помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.