Слюсарь: заставлять чиновников ездить на автобусах неэффективно

Главной проблемой Слюсарь назвал катастрофическую нехватку водителей. Он подчеркнул, что на маршрутах трудится всего около 40% от требуемого количества специалистов. Ситуация может ухудшиться, когда действующие сотрудники начнут массово уходить на пенсию.