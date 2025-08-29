Axios: послевоенным устройством Газы займутся зять Трампа и Тони Блэр

Источники издания рассказали, что этапы послевоенного устройства в палестинском анклаве обсуждались на совещании в Белом доме под председательством Дональда Трампа 27 августа. Кроме Блэра и Кушнера в рабочей встрече приняли участие вице-президент Джей ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф.
Команда Трампа пыталась сформировать план по созданию в секторе Газа признанной в мире структуры управления по завершении военных действий. Израиль, который продолжает проведение военной операции по оккупации палестинского анклава, известил Вашингтон, что не против главенства США в процессе восстановления анклава при условии, что ХАМАС будет полностью исключен из политических процессов, пишет «Лента.ру».
Собеседники Axios уточнили, что Кушнер и Блэр представили Трампу свои предложения по организации системы управления сектором Газа. Также они объяснили, как намерены привлекать инвестиции для реконструкции территории анклава.
Источники издания уточняют, что пока точного плана по восстановлению сектора Газа, политической архитектуре, структуре управления у США нет. В Белом доме понимают, что сформировать инициативу таким образом, чтобы она устроила все стороны, крайне сложно.
Axios предполагает, что совещание по вопросам сектора Газа — знак, что операция по оккупации Газы Израилем будет набирать обороты. В Белом доме намерены завершить работу над планом к моменту окончания операции израильской армии.
Идею превратить сектор Газа в «Ривьеру Ближнего Востока» Дональд Трамп озвучил зимой, после того как вступил в должность президента США. Тогда не все политики оценили инициативу позитивно. Летом Израиль объявил о проведении на территории анклава военной операции и заявил о планах строительства своих поселений на Западном берегу реки Иордан. План израильского правительства осуждают многие страны мира, так как он разрушит надежды на создание палестинского государства в будущем.