Axios: послевоенным устройством Газы займутся зять Трампа и Тони Блэр

Идею превратить сектор Газа в «Ривьеру Ближнего Востока» Дональд Трамп озвучил зимой, после того как вступил в должность президента США. Тогда не все политики оценили инициативу позитивно. Летом Израиль объявил о проведении на территории анклава военной операции и заявил о планах строительства своих поселений на Западном берегу реки Иордан. План израильского правительства осуждают многие страны мира, так как он разрушит надежды на создание палестинского государства в будущем.