США не станут представлять в ООН отчет о правах человека, пишут СМИ

Агентство добавляет со ссылкой на представителей межправительственного совета ООН по правам человека и управления ООН по правам человека, что миссия США в Женеве уведомила их о решении властей. Как добавляет Рейтер со ссылкой на анализ данных совета ООН, США могут стать первой страной, которая отказалась предоставить отчет по правам человека в случае, если они не подадут данные в течение текущего отчетного периода ООН, который заканчивается в июле 2027 года.