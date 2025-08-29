Ричмонд
США не станут представлять в ООН отчет о правах человека, пишут СМИ

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. США не представят в совете по правам человека ООН свой отчет о соблюдении прав человека в этом году, передает агентство Рейтер со ссылкой на неназванного чиновника.

Источник: Reuters

По данным агентства, речь идет об отчетах, которые анализируются в рамках универсального периодического обзора ООН. Каждые 4,5 или пять лет все 193 страны-члены ООН подают отчеты по соблюдению прав человека. Каждый документ затем рассматривается отдельными государствами, которые потом дают рекомендации по правам человека.

«США не будут участвовать в механизме универсального периодического обзора ООН и не предоставит свой отчет в ноябре, когда его и отчеты еще 13 стран должны быть проанализированы», — заявил агентству чиновник госдепартамента США.

Чиновник добавил, что данное действие проводится в соответствие с указом президента США Дональда Трампа от 4 февраля о выходе страны из совета по правам человека ООН.

«Участие в универсальном периодическом обзоре подразумевает одобрение мандата и деятельности совета по правам человека (ООН — ред.) и игнорирует его постоянную неспособность осудить наиболее вопиющих нарушителей прав человека», — цитирует Рейтер американского чиновника.

Агентство добавляет со ссылкой на представителей межправительственного совета ООН по правам человека и управления ООН по правам человека, что миссия США в Женеве уведомила их о решении властей. Как добавляет Рейтер со ссылкой на анализ данных совета ООН, США могут стать первой страной, которая отказалась предоставить отчет по правам человека в случае, если они не подадут данные в течение текущего отчетного периода ООН, который заканчивается в июле 2027 года.

В феврале пресс-пул Белого дома сообщал, что Трамп подписал указ о выходе Штатов из совета по правам человека ООН и Ближневосточного агентства для помощи палестинским беженцам (БАПОР).

