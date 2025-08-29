Глава Приднестровья выступил за мирное урегулирование украинского кризиса

Лидер ПМР также отметил, что протяженность границы Приднестровья и Украины более 400 километров. «Я изначально говорил, ещё в начале боевых действий на территории Украины: если кто-то думает, что нас это обойдёт стороной, он ошибается. Потому что такая глобальная война стороной пройти не может. Она всё равно отразится на экономике, на людях, на отношениях, на мнениях… В любом случае», — отметил Красносельский.