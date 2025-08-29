Глава Приднестровья высказался о закупке Молдавией беспилотников для армии

Лидер Приднестровья считает, что закупкой FPV-дронов власти Молдавии больше пугают собственное население. По его словам, такие шаги говорят не о мире, а о подготовке к войне. «Я чётко могу сказать, что со стороны Приднестровья Молдавия не увидит ни одной провокации. Мы желаем только мира, и любые вопросы, даже самые сложные, будем решать исключительно за столом переговоров. Это моя позиция, я её не менял. На сегодняшний день ситуация стабильно сложная, но надо проявлять терпение, выдержку и не поддаваться на провокации тех или иных недалёких людей», — отметил Красносельский.