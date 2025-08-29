Глава Приднестровья высказался о закупке Молдавией беспилотников для армии

ТИРАСПОЛЬ, 29 авг — РИА Новости. Молдавия не напугает Приднестровье закупкой беспилотников для своей армии, заявил глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.
«Вот взять пример министра обороны Молдавии (Анатолия Носатого — ред.). Он хвалился, что они приобретают FPV-дроны. Мы же понимаем, что FPV-дроны — это наступательное вооружение, при этом не дальнего действия, а на короткой дистанции. И он, этот министр обороны, с бахвальством и удовольствием рассказывал, как они вооружают FPV-дронами молдавскую армию. Но если они думают, что этим напугают Приднестровье, они совершают ошибку», — сказал Красносельский на пресс-конференции.
Лидер Приднестровья считает, что закупкой FPV-дронов власти Молдавии больше пугают собственное население. По его словам, такие шаги говорят не о мире, а о подготовке к войне. «Я чётко могу сказать, что со стороны Приднестровья Молдавия не увидит ни одной провокации. Мы желаем только мира, и любые вопросы, даже самые сложные, будем решать исключительно за столом переговоров. Это моя позиция, я её не менял. На сегодняшний день ситуация стабильно сложная, но надо проявлять терпение, выдержку и не поддаваться на провокации тех или иных недалёких людей», — отметил Красносельский.
Согласно конституции, Молдавия является нейтральной страной, однако с 1994 года сотрудничает с блоком НАТО в рамках индивидуального плана, а после прихода к власти Санду в стране стали часто проходить военные учения с участием военных из США, Британии, Германии и Румынии.
Западные страны и нынешняя молдавская власть во главе с президентом Майей Санду проводят последовательную политику милитаризации Молдавии и стимулированию антироссийских настроений. Стратегии обороны Молдавии, принятая парламентом в конце прошлого года до 2034 года, называет угрозой российский контингент в Приднестровье, документ также предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году. При этом депутаты оппозиционного блока «Победа» бойкотировали заседание парламента, а представители оппозиционного блока коммунистов и социалистов заявили, что данная стратегия противоречит нейтральному статусу страны.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.