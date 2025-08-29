Ричмонд
Захарова: Зеленский саботирует мирный переговорный процесс

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Владимир Зеленский предпринимает шаги, ведущие к саботажу переговорного процесса на Украине и продолжению конфликта. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Источник: РИА "Новости"

«Зеленский продолжил предпринимать шаги, ведущие к саботажу мирного переговорного процесса и эскалации конфликта. 21 августа он заявил зарубежным журналистам об отказе Киева от юридического признания безвозвратно утраченных кликой территорий, повторив эти свои бредовые сентенции об их оккупации», — сказала дипломат.

Как отметила Захарова, Зеленский «ни во что не ставит волю подавляющего большинства жителей этих регионов по воссоединению с Россией по итогам референдума 2022 года». «На вопрос о мирном урегулировании Зеленский лгал, пытался обвинять нашу страну в нежелании заканчивать войну, отвергал возможность предоставления статуса официального русскому языку, вместо мира грезил силами НАТО, говорил о том, что они должны быть развернуты на земле, в воздухе и на море», — указала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

«В своем видеообращении 24 августа по случаю Дня независимости Украины главарь хунты продолжал демонстрировать воинственность», — продолжила Захарова. «В частности, он распинался о том, что Украина никогда больше в истории не будет находиться в состоянии принуждения к позору, который, как он сказал, русские называют компромиссом. Но это уже, конечно, какая-то психоделика», — констатировала дипломат.

