Захарова: Зеленский саботирует мирный переговорный процесс

Как отметила Захарова, Зеленский «ни во что не ставит волю подавляющего большинства жителей этих регионов по воссоединению с Россией по итогам референдума 2022 года». «На вопрос о мирном урегулировании Зеленский лгал, пытался обвинять нашу страну в нежелании заканчивать войну, отвергал возможность предоставления статуса официального русскому языку, вместо мира грезил силами НАТО, говорил о том, что они должны быть развернуты на земле, в воздухе и на море», — указала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.