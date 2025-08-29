Патриотический блок Молдавии запустил избирательную кампанию

Патриотический избирательный блок социалистов, коммунистов, партий «Сердце Молдовы» и «Будущее Молдовы» (BEP) официально вступил в избирательную кампанию по выборам в парламент Республики Молдова. Мы идём на выборы не просто победить и освободить страну от режима ПДС (правящей партии «Действие и солидарность» — ред.), но и чтобы вернуть людям веру в Молдову. Нас объединяет любовь к Родине, и мы хотим мобилизовать патриотические чувства как можно большего числа граждан. И именно поэтому наш слоган — «Верим в Молдову».