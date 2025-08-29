На охрану в школах Челябинской области выделили сотни миллионов рублей

— У нас все паспорта безопасности актуализированы, и там содержится необходимый перечень мероприятий, который каждая образовательная организация учитывает для того, чтобы обеспечивать эффективную безопасность. Безопасность детей остаётся в максимальном приоритете на всех уровнях, — подчеркнул он в разговоре с изданием chel.aif.ru.
Начальник отдела общего образования комитета по делам образования Челябинска Татьяна Мельникова подтвердила, что все образовательные учреждения города обеспечены сотрудниками частных охранных предприятий.
Ранее мы рассказывали, что в Челябинской области все школы прошли приёмку и готовы 1 сентября встретить учеников.