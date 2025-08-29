Каллас: ЕС готовит вторичные санкции против России

«Украине нужна военная поддержка прямо сейчас. У нас есть снарядная инициатива, которая истекает в конце года, и мы обсуждаем, как ее продлить. Им остро нужны снаряды и им остро нужны системы ПВО, это главное, что мы будем обсуждать. Мы должны готовиться к событиям после конфликта, но это не близко», — подчеркнула она.