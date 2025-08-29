В МИД прокомментировали задержание украинца по делу о «Северных потоках»

Она напомнила, что 26 сентября исполнится три года, как в Балтийском море был совершен подрыв газопроводов «Северный поток 1» и «Северный поток 2», а на днях в итальянской провинции Римини был задержан гражданин Украины Сергей Кузнецов, который подозревается в непосредственной причастности к теракту.
«Задержание указанного украинца, “случайно” произведенное в преддверии годовщины теракта, ну, так совпало, призвано лишь отвлечь внимание от этих неприглядных фактов, оно не позволяет установить полную картину произошедшего и не дает ответ на ключевой вопрос — кто является заказчиком и организатором диверсии», — сказала Захарова на брифинге.
По словам Захаровой, попытки списать подрыв столь крупных инфраструктурных объектов на «дайверов-любителей» несостоятельны.
В ночь на 21 августа итальянские карабинеры по запросу немецкой прокуратуры арестовали в провинции Римини 49-летнего украинца, которого называют участником диверсий на газопроводах «Северный поток» в Балтийском море в сентябре 2022 года. Кузнецова задержали, когда тот прибыл в Италию на отдых с семьей.
Суд города Болонья 22 августа подтвердил арест Кузнецова и назначил следующее заседание на 3 сентября. Как заявил РИА Новости адвокат украинца, технически будущее слушание уже может привести к вынесению решения об экстрадиции в Германию. От добровольной выдачи Кузнецов на заседании отказался. Сейчас он находится в тюрьме Римини.
Согласно ордеру на международный арест, поступившему в распоряжение РИА Новости, немецкая прокуратура считает Кузнецова координатором диверсии и руководителем команды, осуществившей подрывы.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — «Северном потоке 1» и «Северном потоке 2» — произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор «Северного потока» Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на «Северных потоках», но ни разу их не получала.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявлял, что именно США и Великобритания препятствуют запуску объективного международного расследования теракта в отношении «Северных потоков».