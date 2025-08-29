Молдавия не хочет войны с Приднестровьем, заявил глава ПМР

«Там (в Молдавии — ред.) вооружаются. Надо всё-таки смотреть внимательно, чем вооружаются, как вооружаются, что они делают в этой части. Я выражу своё мнение. Я не вижу каких-то воинственных высказываний со стороны президента Республики Молдова (Майи Санду), премьер-министра Республики Молдова (Дорина Речана). Такого нет. Я не вижу, что эти люди, эти должностные лица хотят войны между Молдовой и Приднестровьем», — сказал Красносельский на пресс-конференции.