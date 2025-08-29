Армия Израиля объявила город Газа «опасной зоной боевых действий»

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф 26 августа заявил о планах Вашингтона завершить конфликт Израиля с ХАМАС до конца текущего года. Газета The New York Times 28 августа со ссылкой на источники сообщила, что президент США Дональд Трамп на закрытых правительственных совещаниях обсуждает войну Израиля и ХАМАС со своим зятем и бывшим советником Джаредом Кушнером, а также с экс-премьером Великобритании Тони Блэром. Одно из таких совещаний было посвящено будущему сектора Газа, пишет издание.