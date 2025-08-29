Армия Израиля объявила город Газа «опасной зоной боевых действий»

В ЦАХАЛ пояснили, что данное решение было принято в соответствии с оценкой обстановки и указаниями политического руководства.
«Армия обороны Израиля продолжит поддерживать гуманитарные усилия параллельно с продолжением операций и наступательных действий против террористических организаций в секторе Газа с целью обеспечения безопасности граждан Государства Израиль», — говорится в заявлении.
Тактические паузы в военных действиях в городе действовали с конца июля ежедневно с 10:00 до 20:00 мск.
22 августа Израиль одобрил план ЦАХАЛ по разгрому ХАМАС в секторе Газа. По словам министра обороны Исраэля Каца, он будет проводиться посредством интенсивного огня, эвакуации местных жителей и действий на земле. До этого представитель Армии обороны Израиля генерал Эффи Дефрин сообщил, что ЦАХАЛ начала наступление на Газу и установила контроль над окраинами города.
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф 26 августа заявил о планах Вашингтона завершить конфликт Израиля с ХАМАС до конца текущего года. Газета The New York Times 28 августа со ссылкой на источники сообщила, что президент США Дональд Трамп на закрытых правительственных совещаниях обсуждает войну Израиля и ХАМАС со своим зятем и бывшим советником Джаредом Кушнером, а также с экс-премьером Великобритании Тони Блэром. Одно из таких совещаний было посвящено будущему сектора Газа, пишет издание.