Мэр Хабаровска проверил создание мурала к 80-летию Победы

«Под руководством маршала Советского Союза Александра Василевского были успешно проведены крупные боевые операции в войне с милитаристской Японией. Этот портрет — дань глубочайшего уважения нашим освободителям, военачальникам и солдатам. Мы создаем его для будущих поколений, чтобы история Победы жила в их сердцах», — сказал Сергей Кравчук.