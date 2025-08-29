Мэр Хабаровска проверил создание мурала к 80-летию Победы

В Хабаровске готовят масштабный арт-объект к 80-летию Победы над милитаристской Японией. На фасаде дома на одной из улиц города появится мурал с изображением маршала Советского Союза Александра Василевского. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Мэр Сергей Кравчук осмотрел ход работ и встретился с автором проекта «Муралы Победы» Егором Кирченко.
«Под руководством маршала Советского Союза Александра Василевского были успешно проведены крупные боевые операции в войне с милитаристской Японией. Этот портрет — дань глубочайшего уважения нашим освободителям, военачальникам и солдатам. Мы создаем его для будущих поколений, чтобы история Победы жила в их сердцах», — сказал Сергей Кравчук.
Работу выполняет владивостокский художник Василий Шершон. По его словам, он принципиально использует только ручной труд, чтобы создать более «живой» образ.
«Основная часть арт-объекта, фигура маршала Василевского, будет завершена к 3 сентября. Дополнительные детали планирую закончить к 8 сентября», — рассказал художник.
В мэрии также сообщили, что в рамках проекта появится еще один мурал — в честь маршала Георгия Жукова. Его разместят на доме по адресу: улица Волочаевская, 17.