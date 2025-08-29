Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Кремле рассчитывают, что интервью Путина китайским СМИ опубликуют этой ночью

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в преддверии своего визита в Китай по традиции даст интервью местной прессе. Оно будет опубликовано уже этой ночью, анонсировал на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: РИА "Новости"

«Мы рассчитываем, что, да, действительно, такое интервью будет опубликовано сегодня ночью», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

«Так что ждите», — заключил пресс-секретарь российского лидера.

Как анонсировал Песков, беспрецедентный по срокам визит Путина в Китай начнется уже в воскресенье, 31 августа. Российский лидер посетит сначала саммит ШОС в Тяньцзине, а затем — столицу КНР Пекин, где примет участие в торжествах по случаю 80-летия победы над милитаристской Японией. У президента РФ ожидается также целый ряд двусторонних встреч.

Российский президент традиционно перед крупными поездками с визитами за рубеж дает развернутое интервью местной прессе. Обычай соблюдают и гости Владимира Путина, которые дают интервью крупнейшим российским СМИ перед визитом в Россию.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше