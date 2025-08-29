В Кремле рассчитывают, что интервью Путина китайским СМИ опубликуют этой ночью

Как анонсировал Песков, беспрецедентный по срокам визит Путина в Китай начнется уже в воскресенье, 31 августа. Российский лидер посетит сначала саммит ШОС в Тяньцзине, а затем — столицу КНР Пекин, где примет участие в торжествах по случаю 80-летия победы над милитаристской Японией. У президента РФ ожидается также целый ряд двусторонних встреч.