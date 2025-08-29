В Кремле рассчитывают, что интервью Путина китайским СМИ опубликуют этой ночью

«Мы рассчитываем, что, да, действительно, такое интервью будет опубликовано сегодня ночью», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.
«Так что ждите», — заключил пресс-секретарь российского лидера.
Как анонсировал Песков, беспрецедентный по срокам визит Путина в Китай начнется уже в воскресенье, 31 августа. Российский лидер посетит сначала саммит ШОС в Тяньцзине, а затем — столицу КНР Пекин, где примет участие в торжествах по случаю 80-летия победы над милитаристской Японией. У президента РФ ожидается также целый ряд двусторонних встреч.
Российский президент традиционно перед крупными поездками с визитами за рубеж дает развернутое интервью местной прессе. Обычай соблюдают и гости Владимира Путина, которые дают интервью крупнейшим российским СМИ перед визитом в Россию.