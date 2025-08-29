«Вы приносите большую пользу республике»: Раис РТ вручил награды выдающимся татарстанцам

«В этом зале сегодня наиболее отличившиеся татарстанцы, которые своим талантом и трудом укрепляют позиции республики как опорного региона страны. Рад вручить вам высокие государственные награды Российской Федерации и Республики Татарстан», — сказал Рустам Минниханов, обращаясь к собравшимся.
Он отметил, что, несмотря на все вызовы и внешнее давление на страну, Татарстан занимает лидирующие места по макроэкономическим показателям и остается одним из наиболее инвестиционно-привлекательных регионов. В республике создаются новые рабочие места, формируется современная инфраструктура, реализуются социальные программы, развивается малый и средний бизнес. Предприятия наращивают объемы производства, внедряют отечественные технологии, модернизируют и вводят новые мощности.
Прочной основой для устойчивого роста экономики республики и повышения качества жизни татарстанцев является неизменная поддержка Президента России Владимира Путина и федерального Правительства. Важным фактором успехов республики выступает сплоченность и трудолюбие татарстанцев.
Он поблагодарил тружеников тыла — ветеранов Казанского авиационного завода имени С. П. Горбунова — Комарову Раису Васильевну и Салмина Степана Васильевича, которые, по его словам, стали примером для подрастающего поколения и всех татарстанцев. Сегодня ветераны были награждены медалями «За доблестный труд».
«В Год защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне особую значимость приобретает сохранение исторической памяти и преемственности поколений, патриотическое воспитание молодежи. Большой вклад в эту работу вносит начальник штаба регионального отделения “Юнармии”, председатель Союза ветеранов республики генерал-майор Александр Бородин», — отметил Минниханов.
В условиях специальной военной операции продолжают проявлять свои лучшие качества бойцы — жители и уроженцы республики.
«Мы гордимся земляками, которые самоотверженно встали на защиту Родины, проявляют мужество и отвагу на поле боя. Участники специальной военной операции сегодня в этом зале. Давайте поприветствуем наших бойцов аплодисментами», — сказал Раис Татарстана.
Он также подчеркнул, что поддержка большой и крепкой многодетной семьи — безусловный стратегический приоритет и вопрос будущего народа страны.
«Хочу поприветствовать супругов Калимуллиных из Нижнекамска, достойно воспитавших семерых детей. Сегодня они удостоены ордена “Родительская слава”, — заметил Рустам Минниханов.
Раис РТ также сообщил, что каждый награждаемый сегодня приносит большую пользу республике и ее жителям, вносит вклад в единство и процветание российского государства. Он пожелал всем крепкого здоровья, благополучия и новых высот в профессиональной деятельности, а также поздравил с наступающим Днем республики.
Минниханов вручил ордена «За доблестный труд», «За заслуги перед Республикой Татарстан», «Дуслык» и другие награды. Медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» оказались отмечены участники специальной военной операции. Героев и ветеранов зал приветствовал стоя.
Награжденному медалью «За доблестный труд» Салмину Степану Васильевичу 94 года. Сорок лет из них он посвятил работе на Казанском авиационном заводе, где трудился слесарем и мастером.
«Я собирал среднюю часть самолета Ил-62М до 1991 года, потом вышел на пенсию», — сообщил ветеран корреспонденту «Татар-информа».
В торжественной обстановке государственные награды из рук Раиса РТ получили представители разных профессий: деятели науки, артисты, врачи, энергетики, журналисты, машиностроители.
Почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения РФ» присвоено заместителю главного врача по организационно-методической работе Республиканского центра крови Фариту Зиганшину.
«Всю жизнь работаю врачом — трудился хирургом 22 года, затем стал главным врачом медсанчасти в Елабуге, потом меня пригласили в Альметьевск, где работал начальником Управления здравоохранения, заместителем руководителя исполкома по социальным вопросам и здравоохранению. В 2010 году перевели главным врачом в Республиканскую психиатрическую клиническую больницу, там проработал до 2021 года. Затем был назначен заместителем главного врача Республиканского центра крови», — рассказал Фарит Галимзянович журналистам.
Медалью «За доблестный труд» поощрена заместитель генерального директора по взаимодействию с федеральными и московскими органами власти — директор филиала АО «Телерадиокомпания “Новый век” в Москве, автор и ведущая международного медиапроекта “Tatarstan Today. Открытый миру”, представитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям “Татмедиа” в Москве Дина Газалиева.
«Эта награда — признание того, что не просто работаешь много лет, а работаешь с пользой. Для меня самым главным учителем, вдохновителем с детского возраста стала моя мама, тоже заслуженный журналист. Я с детства наблюдала, как она работает, и этот творческий процесс меня так заразил, что я твердо решила — пойду работать журналистом, пойду по стопам мамы!» — сообщила Дина Газалиева представителям СМИ.
На церемонию награждения она пришла вместе с мамой Розой Газалиевой — заслуженным журналистом Татарстана. Роза Киямовна долгие годы трудилась в медиа КАМАЗа и на телекомпании «Эфир».
«Я рада, что дочь приносит республике пользу своим трудом, нравится зрителям», — заявила она.
Всего было вручено 13 наград Российской Федерации и 41 награда Республики Татарстан.