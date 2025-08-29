«Вы приносите большую пользу республике»: Раис РТ вручил награды выдающимся татарстанцам

«Эта награда — признание того, что не просто работаешь много лет, а работаешь с пользой. Для меня самым главным учителем, вдохновителем с детского возраста стала моя мама, тоже заслуженный журналист. Я с детства наблюдала, как она работает, и этот творческий процесс меня так заразил, что я твердо решила — пойду работать журналистом, пойду по стопам мамы!» — сообщила Дина Газалиева представителям СМИ.