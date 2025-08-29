«В приложении к обращению главы внешнеполитического ведомства России были направлены доклады посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника и члена Общественной палаты РФ Максима Григорьева о зверствах укронацистов, а также ссылка на видеоматериалы, в которых зафиксированы доказательства военных преступлений военнослужащих ВСУ. Рассчитывали, что с учетом постоянно заявляемой NBC объективности в освещении важнейших международных политических событий, руководство телекомпании использует представленные материалы в эфире, сопроводив их соответствующими непредвзятыми комментариями. Но спустя практически уже неделю никаких внятных ответов от телекомпании или от корреспондентов не поступало», — подчеркнула Захарова.