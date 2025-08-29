Лавров направил NBC доклад о преступлениях ВСУ

Дипломат отметила, что во время интервью Лаврова от 24 августа журналистка NBC многократно и в провокационном ключе общалась к якобы существующим нарушениям Вооруженными силами России отдельных положений международного гуманитарного права в ходе проведения СВО.
«При этом никаких доказательств якобы имевших место инцидентов по своеобразной уже сложившейся традиции представлено в ходе интервью не было. Министр иностранных дел России Сергей Лавров направил личное письмо журналистке с просьбой представить информацию об упоминавшихся в ходе беседы случаях. При этом глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что корреспондент обошла вниманием доказанные многочисленные факты военных преступлений боевиков ВСУ, жертвами которых пали мирные граждане Российской Федерации», — указала официальный представитель МИД.
«В приложении к обращению главы внешнеполитического ведомства России были направлены доклады посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника и члена Общественной палаты РФ Максима Григорьева о зверствах укронацистов, а также ссылка на видеоматериалы, в которых зафиксированы доказательства военных преступлений военнослужащих ВСУ. Рассчитывали, что с учетом постоянно заявляемой NBC объективности в освещении важнейших международных политических событий, руководство телекомпании использует представленные материалы в эфире, сопроводив их соответствующими непредвзятыми комментариями. Но спустя практически уже неделю никаких внятных ответов от телекомпании или от корреспондентов не поступало», — подчеркнула Захарова.
Официальный представитель дипведомства указала, что по сути телеканал проигнорировал представленные российской стороной доказательства. «Я думаю, что это хороший повод уточнить у телекомпании, что они думают на сей счет, и когда они представленные министром иностранных дел Сергеем Лавровым материалы опубликуют на своих ресурсах. Иначе это в очередной раз покажет очевидную ангажированность и неприкрытый пропагандистский характер освещения украинского кризиса западными СМИ, включая теперь уже и NBC», — добавила Захарова.