Мост, сквер и дороги в Губахинском округе проинспектировал Дмитрий Махонин

Строительство дорог, моста и сквера в Губахинском округе проинспектировал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин во время рабочей поездки в Восточную часть региона.
Строительство и ремонт социально-значимых объектов в округе — в зоне особого внимания главы региона. На этот раз губернатор проверил, как идёт строительство автомобильной дороги, ведущей к курорту «Губаха», вершине горы Крестовой, как продвигаются работы по обустройству автомобильной дороги в объезд улицы Краснооктябрьской, в какой стадии готовности находится мост через реку Косьву, который ремонтирует подрядчик, а также — как благоустраивают «Сквер молодёжи».
Дорога к горе Крестовой, строительство которой началось в апреле 2024 года, имеет стратегическое значение для развития туризма, повышения доступности курорта. Строительный объект поделён на три этапа длиной 3,3 километра. Первый этап соединяет улицу Северную с Телевышкой, второй идёт от улицы Северной с городской площадью по проспекту Ленина, третий пойдёт от Телевышки до верхнего кластера горы Крестовой.
На сегодняшний день возвели первый участок дороги — от улицы Северной до Телевышки. Длина готового участка — 1,7 км.
На этом этапе сделали планировку территории, оформили земляное полотно, сформировали дорожную «подушку» из песка и щебня. Объект дополнили тротуарами для пеших туристов, снабдили освещение, готовы барьерное и пешеходное ограждения.
Дмитрий Махонин отметил, что задача стоит — создать надёжную и безопасную дорогу, которая не только откроет красоты горы Крестовой для большого числа туристов, но и улучшит транспортную логистику для жителей.
«Это проект, работающий на перспективу развития всей территории», — подчеркнул Дмитрий Махонин.
Строительство дороги обеспечивается национальным проектом «Туризм и гостеприимство». Главная цель — комплексное развитие туристической инфраструктуры.
На время визита губернатора продолжались работы на двух других этапах. Подрядчик на сегодняшний день занимается переустройством инженерных коммуникаций, готовит земляное полотно для размещения на нём дорожной одежды, также идёт строительство автомобильной дороги. В краевом Минтрассе отметили, что до конца года работы планируется завершить.
Мост через реку Косьву, который в 2024 году уже прошёл этап капитального ремонта по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» (сегодня действует нацпроект «Инфраструктура для жизни»), стал следующими пунктом визита губернатора. Длина моста — 116 метров, высота — 21 метр. Мост, который связывает Губаху с северной частью региона и одним из крупнейших предприятий, построили в 1984 году. Капитального ремонта на этом объекте не было уже 15 лет.
На сооружении отремонтировали деформационные швы, заменили верхние части опор, обновили гидроизоляцию и покрытие. Кроме того, подрядчик обустроил тротуары, заменил перильное и барьерное ограждения. Ремонтировали мост полосами, а движение автомобилей организовывали по реверсивному принципу.
Оценил во время рабочей поездки губернатор Дмитрий Махонин и благоустройство «Сквера Молодежи», созданного по инициативе молодых жителей и реализованного по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Сквер поделён на несколько зон для спокойного отдыха, обустроен беседками, качелями и перголами. На главной площади соорудили световой фонтан и трибуны. Кроме того, в сквере появились обустроенная входная группа и световая арка, было проведено озеленение территории.