Мост, сквер и дороги в Губахинском округе проинспектировал Дмитрий Махонин

Мост через реку Косьву, который в 2024 году уже прошёл этап капитального ремонта по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» (сегодня действует нацпроект «Инфраструктура для жизни»), стал следующими пунктом визита губернатора. Длина моста — 116 метров, высота — 21 метр. Мост, который связывает Губаху с северной частью региона и одним из крупнейших предприятий, построили в 1984 году. Капитального ремонта на этом объекте не было уже 15 лет.