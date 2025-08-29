Песков прокомментировал заявление главы МИД Турции об «уступках» по Украине

«Мы сознательно не раскрываем всех деталей беседы двух президентов (России и США — прим. ред.), которая состоялась на Аляске… Беседа была нужная… она была своевременная, она была содержательная, очень конструктивная. Глубоко обсуждалась тема украинского урегулирования, но мы считаем, что какие-либо детали совершенно выдавать нецелесообразно, ибо в интересах, в интересах урегулирования сейчас важно вести работу в дискретном режиме», — сказал представитель Кремля.
Глава турецкого МИДа Хакан Фидан заявил, что Россия первоначально требовала от Украины территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в их административных границах, но отказалась от этих требований. По его словам, теперь Москва якобы согласна оставаться на линии соприкосновения, «за исключением одного района». В настоящее время существует предварительная договоренность о передаче им оставшихся 25−30% Донецка и сохранении Запорожья и Херсона в пределах линий соприкосновения, рассказал министр.
Он добавил, что после саммита на Аляске между Россией и США наблюдается согласие по ряду принципов.