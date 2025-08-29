Песков прокомментировал заявление главы МИД Турции об «уступках» по Украине

Глава турецкого МИДа Хакан Фидан заявил, что Россия первоначально требовала от Украины территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в их административных границах, но отказалась от этих требований. По его словам, теперь Москва якобы согласна оставаться на линии соприкосновения, «за исключением одного района». В настоящее время существует предварительная договоренность о передаче им оставшихся 25−30% Донецка и сохранении Запорожья и Херсона в пределах линий соприкосновения, рассказал министр.