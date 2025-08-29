«Зашкаливающий цинизм»: МИД прокомментировал подготовку теракта в Крыму

По словам Захаровой, к подобным «чудовищным методикам» киевский режим прибегает давно, вовлекая в подготовку терактов ничего не знающих мирных жителей. Так, в планировавшийся в Крыму теракт против сотрудника УФСБ вовлекли гражданку России из Волгоградской области, которая стала жертвой мошеннической схемы укронацистов и которой была уготована роль смертницы, сказала она.