«Зашкаливающий цинизм»: МИД прокомментировал подготовку теракта в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг — РИА Новости Крым. Теракт против сотрудника УФСБ, который был предотвращен в Крыму, иллюстрирует особую циничность киевского режима, ведь взрывчатка была спрятана в православную икону, а участь смертницы была уготована мирной жительнице. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, обратив внимание на то, что в центре Европы, по сути, формируется террористическая "ячейка.

Источник: РИА "Новости"

«Республика Крым. ФСБ России предотвратила планирующийся украинскими спецслужбами теракт против сотрудника УФСБ с использованием взрывчатки, которая была вмонтирована в православную икону. К счастью, взрыватель не сработал. И зашкаливающий по своей циничности план террористов был сорван», — сказала Захарова на брифинге.

По словам Захаровой, к подобным «чудовищным методикам» киевский режим прибегает давно, вовлекая в подготовку терактов ничего не знающих мирных жителей. Так, в планировавшийся в Крыму теракт против сотрудника УФСБ вовлекли гражданку России из Волгоградской области, которая стала жертвой мошеннической схемы укронацистов и которой была уготована роль смертницы, сказала она.

«За минувшую неделю от обстрелов и ударов вражеских беспилотников пострадали 140 российских мирных жителей, из которых 19 человек погибли, включая одного ребенка, 121 человек ранен, в том числе 8 несовершеннолетних», — перечислила Захарова.

ВСУ совершили преступления в отношении мирных жителей в ряде российских регионах — в Волгоградской, Брянской, Курской и Херсонской областях и в ДНР. ВСУ бьют по храмам, гражданским автомобилям, автобусам, планируют теракты на российских транспортных объектах. А в прифронтовых районах Херсонщины ВСУ целенаправленно уничтожили половину машин «скорой помощи», уточнила представитель МИД России.

«Примеров террористической сущности киевского режима немало в центре Европы формируется террористическая ячейка. Киевский неонацистский режим продолжает совершать террористические атаки против мирного населения нашей страны», — сказала Захарова, добавив, что укронацисты проходят обучение при участии британских и канадских инструкторов на Украине, в Литве, Эстонии и Норвегии.

В Крыму ранее задержали жительницу Волгоградской области, которая пыталась совершить теракт в здании Управления ФСБ по Крыму и Севастополю, взорвав самодельную бомбу. Мощность бомбы составляла один килограмм в тротиловом эквиваленте. Механизм срабатывал при поступлении на него кодового сигнала. Взрывное устройство было замаскировано в иконе.

Как рассказал в эфире радио «Спутник в Крыму» начальник управления координации антитеррористической деятельности Сергей Томиков, в Крыму с начала 2025 года удалось предотвратить шесть терактов.

