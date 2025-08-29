Ричмонд
Брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 29 августа: главное

В пятницу представитель Кремля пообщался с журналистами и ответил на их вопросы. Публикуем ключевые заявления.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Софья Сандурская/ТАСС

Путин не исключает возможности встречи с Зеленским, но она должна быть хорошо подготовлена.

Я напомню вам позицию президента Путина. Он не исключает возможности проведения такой встречи, но считает, что любая встреча на высшем уровне должна быть хорошо подготовлена, чтобы на ней можно было финализировать наработки, которые должны быть предварительно осуществлены на экспертном уровне.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по РБК)

Песков не стал комментировать заявления МИД Турции о якобы готовности РФ к компромиссам по территориям.

Все детали беседы Путина и Трампа на Аляске не раскрываются сознательно в интересах урегулирования.

Россия не наблюдает динамику по переговорному процессу по Украине, при этом Москва сохраняет заинтересованность и готовность к нему.

Пока нельзя сказать, что экспертная работа бурлит. Нет, к сожалению, нет. Мы сохраняем свою заинтересованность и свою готовность к таким переговорам.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС)

Рабочая программа Владимира Путина в Китае начнется 31 августа.

Большая часть командировки пройдет в Китае, где будет часть в городе Тяньцзинь, где будет часть, посвященная ШОС, саммит ШОС и «ШОС плюс», затем часть уже пекинская, посвященная двусторонним контактам между председателем Си [Цзиньпином] и президентом Путиным и торжествам по случаю 80 годовщины победы китайского народа в войне, сопротивлении Японии и окончанию Второй мировой войны.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «РИА Новости»)

Президент России Владимир Путин в преддверии своего визита в Китай по традиции даст интервью местной прессе.

Мы рассчитываем, что, да, действительно, такое интервью будет опубликовано сегодня ночью.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС)

Россию и Китай связывают отношения особо привилегированного стратегического партнерства.

Одновременно и мы, и наши китайские товарищи сходятся во мнении, что потенциал нашего двустороннего партнерства еще далеко не раскрыт.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС)

МЧС России координирует свои действия с киргизской стороной в ситуации с альпинисткой Натальей Наговициной.

Разумеется, российские власти и посредством нашего посольства, и МЧС имеет свои отлаженные каналы по сотрудничеству с нашими кыргызстанскими друзьями, они находятся в полном контакте, они синхронизируют свои действия.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «РИА Новости»)

29 августа Владимир Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза РФ.

