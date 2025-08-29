Ричмонд
На кону судьба Молдовы — Санду выпустила обращение к началу предвыборной кампании

Президент призвала граждан быть бдительными и сообщать о случаях электоральной коррупции.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 28 авг — Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду обратилась к гражданам в день начала предвыборной кампании и заявила о попытках дестабилизации в стране.

По мнению президента, «демократия Республики Молдова все чаще подвергается атакам со стороны иностранных сил, которые, используя грязные деньги, хотят купить голоса, распространяют ложь и пытаются запугать нас дестабилизирующими действиями».

«Мы видим, как люди, открыто работающие на Россию, а не на Молдову, действуют, чтобы дискредитировать честные выборы и подорвать наше будущее», — заявила Санду.

Она подчеркнула, что на предстоящих выборах на кону окажется судьба Молдовы, поскольку «парламент — это самый важный госинститут, который определяет, каким путем будет идти страна».

Глава государства призвала избирателей быть бдительными в предвыборный период, обращаться в полицию, если граждане станут свидетелями электоральной коррупции, быть внимательными ко всей информации: письмам, звонкам, фальшивым видео и вбросам, а также помогать родным и друзьям «получать достоверную информацию».

«Призываю вас, уважаемые граждане, прислушаться к тому, что говорит вам совесть, ведь только вы должны принимать решения, касающиеся будущего страны», — подчеркнула Санду.

