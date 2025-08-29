Все 10 и 11 классы в школах Ташкента оснастят камерами для контроля за учащимися

Впрочем, есть в документе и ещё одна любопытная строка. Платформа Smart School сможет определять психологическое состояние учеников с помощью искусственного интеллекта. Пока непонятно, как именно это будет реализовано на практике. Не исключено, что система на базе ИИ сможет фиксировать нестандартные ситуации — например, драки, конфликты, проявления агрессии — и оперативно оповещать об этом директора школы или даже правоохранительные органы.