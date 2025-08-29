Все 10 и 11 классы в школах Ташкента оснастят камерами для контроля за учащимися

Система видеонаблюдения будет подключена к онлайн-платформе Smart School, которая предназначена для контроля посещаемости и качества образования среди старшеклассников.
В решении хокима отдельно подчёркивается, что камеры будут устанавливаться исключительно за счёт средств местных бюджетов районов. Это значит, что директора и классные руководители не имеют права собирать деньги с родителей.
Впрочем, есть в документе и ещё одна любопытная строка. Платформа Smart School сможет определять психологическое состояние учеников с помощью искусственного интеллекта. Пока непонятно, как именно это будет реализовано на практике. Не исключено, что система на базе ИИ сможет фиксировать нестандартные ситуации — например, драки, конфликты, проявления агрессии — и оперативно оповещать об этом директора школы или даже правоохранительные органы.
В официальном документе также не указаны сроки, в которые камеры должны появиться в школах. Остаётся открытым и вопрос: будет ли трансляция с камер доступна родителям или только работникам школ и чиновникам.
Общественность ожидает разъяснений от хокимията и министерства дошкольного и школьного образования по поводу правил доступа и использования видеонаблюдения. Многие отмечают, что было бы логично установить камеры во всех классах школ, учитывая учащиеся случаи насилия и конфликтов в школах города.