Касым-Жомарт Токаев учредил юбилейную медаль

Сегодня, 29 августа, глава государства принял участие в научно-практической конференции, посвященной 30-летию Конституции РК. Он высказался о казахстанцах, которые достигают успехов в разных направлениях. А также отметил «беспрецедентный уровень консолидации нации вокруг поставленных перед государством стратегических задач».