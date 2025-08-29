«Ушел из жизни легендарный композитор. Его выдающиеся произведения многие десятилетия покоряют глубиной и силой звучания, — говорится в соболезновании. — На белорусской земле Родиона Константиновича будут помнить как величайшего мастера, творческое наследие которого стало достоянием мировой музыкальной культуры. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах».
Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью композитора Родиона Щедрина
29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким народного артиста СССР Родиона Щедрина в связи с его смертью. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.