Жители Башкирии могут получить 100 тысяч рублей на газификацию.

Ветеранам Великой Отечественной войны, инвалидам боевых действий, малоимущим людям с ОВЗ, семьям, которые воспитывают детей-инвалидов, а также участникам спецоперации и их родным в Башкирии положены сертификаты в 100 тысяч рублей на газификацию.