Жители Башкирии могут получить 100 тысяч рублей на газификацию.

Ветеранам Великой Отечественной войны, инвалидам боевых действий, малоимущим людям с ОВЗ, семьям, которые воспитывают детей-инвалидов, а также участникам спецоперации и их родным в Башкирии положены сертификаты в 100 тысяч рублей на газификацию.
Об этом в эксклюзивном интервью телеграм-каналу «Газ для России» рассказал Глава региона Радий Хабиров.
«Республиканские сертификаты на газификацию стали существенным подспорьем для наших семей. Средства можно использовать на прокладку газовых сетей внутри участка и покупку газового оборудования», — пояснил Хабиров.
Ранее стало известно, что природным газом обеспечено свыше 1,5 млн жилых домов и квартир, а также более 3 тысяч населенных пунктов республики.