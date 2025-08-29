Запад может предоставить ВСУ танки, пушки, истребители, боеприпасы. Но рано или поздно возникнет ситуация, при которой у ВСУ просто не будет бойцов. Так что вне зависимости от того, наступает ли российская армия, либо обороняется, свою стратегическую задачу она решает каждый день, и решает успешно — активных штыков на Украине с каждым днем становится все меньше и меньше. И недалек уже тот день, когда по этим причинам ситуация на фронтах начнет развиваться лавинообразно.