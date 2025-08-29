Захарова высказалась об избирательных участках для молдавских граждан

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Россия готова дать возможность молдавским властям открыть на территории страны столько избирательных участков, сколько будет необходимо для проведения парламентских выборов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В июле в Молдавии стартовала подготовка к парламентским выборам, которые назначены на 28 сентября.
«Мы готовы дать возможность Молдавии открыть столько избирательных участков, сколько ей понадобится для проведения выборов. Это уже махинации непосредственно (президента Молдавии Майи — ред.) Санду — не открывать на территории России избирательные участки в необходимом количестве», — сказала она в ходе брифинга.
Как отметила Захарова, режим Санду занят подготовкой различного рода схем с голосованием за рубежом на предстоящих выборах. По ее словам, Россия неоднократно обращала внимание на махинации Кишинева с числом участков для голосования за рубежом.
Центральная избирательная комиссия Молдавии сообщила, что МИД республики в преддверии парламентских выборов предлагает открыть для граждан страны, проживающих на территории России, всего два избирательных участка. Похожая ситуация сложилась на президентских выборах в Молдавии осенью 2024 года. Тогда ЦИК Молдавии настаивал на открытии пяти избирательных участков в России — двух в Москве, в Санкт-Петербурге, Сургуте и Ярославле. МИД страны одобрил открытие только двух из них в Москве, объяснив это соображениями безопасности.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что открытие лишь двух избирательных участков на территории России является оскорблением молдавских граждан и превращает выборы в «политическое шоу», где о честности и справедливости не может быть и речи.