Захарова отправила к Вэнсу желающих разъяснений слов об уступках России

На брифинге она отметила, что позиции России по этому вопросу постоянно озвучиваются. «Я думаю, что нужно обращаться к американской стороне с просьбой о разъяснении того, о чем говорят их руководящие сотрудники», — сказала Мария Захарова (цитата по ТАСС).
По ее словам, президент России и министр иностранных дел регулярно комментируют ситуацию, предоставляя подробный анализ. Президент Владимир Путин ранее говорил, что для урегулирования конфликта на Украине нужно разрешить его первопричины.
Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.Читать дальше