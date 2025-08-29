Трамп лишил Харрис государственной охраны

Ранее пресс-секретарь Белого дома Эбигейл Джексон высмеяла решение Харрис отправиться в тур для продвижения своей новой книги о неудачной президентской кампании. «Она рассказывает о том, как проиграла? Неужели у ее команды нет ни капли самосознания или они просто ее ненавидят?» — написала она.