Трамп лишил Харрис государственной охраны

«Вы уполномочены прекратить любые меры безопасности, ранее одобренные исполнительным меморандумом, за пределами тех, что предписаны законом, в отношении бывшего вице-президента Камалы Д. Харрис», — говорится в приказе Трампа.
Срок обязательной охраны для бывших вице-президентов составляет полгода после ухода с должности. При этом сообщается, что экс-президент Джо Байден незадолго до ухода из Белого дома продлил защиту Харрис еще на год.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Эбигейл Джексон высмеяла решение Харрис отправиться в тур для продвижения своей новой книги о неудачной президентской кампании. «Она рассказывает о том, как проиграла? Неужели у ее команды нет ни капли самосознания или они просто ее ненавидят?» — написала она.