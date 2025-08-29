Ричмонд
Трамп лишил Харрис государственной охраны

Президент США Дональд Трамп распорядился прекратить охрану бывшего вице-президента и кандидата на пост главы государства от Демократической партии Камалы Харрис силами Секретной службы. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на копию соответствующего документа.

Источник: AP 2024

«Вы уполномочены прекратить любые меры безопасности, ранее одобренные исполнительным меморандумом, за пределами тех, что предписаны законом, в отношении бывшего вице-президента Камалы Д. Харрис», — говорится в приказе Трампа.

Срок обязательной охраны для бывших вице-президентов составляет полгода после ухода с должности. При этом сообщается, что экс-президент Джо Байден незадолго до ухода из Белого дома продлил защиту Харрис еще на год.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Эбигейл Джексон высмеяла решение Харрис отправиться в тур для продвижения своей новой книги о неудачной президентской кампании. «Она рассказывает о том, как проиграла? Неужели у ее команды нет ни капли самосознания или они просто ее ненавидят?» — написала она.

