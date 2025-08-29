Ричмонд
В Госдуме ответили на планы ЕК по передаче Киеву активов России

Решение Европейской комиссии (ЕК) о передаче Украине средств из замороженных российских активов является воровством. Об этом заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила в беседе с «Лентой.ру».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Ранее Европейская комиссия объявила о старте разработки плана по передаче Киеву денег из замороженных активов РФ. Страны ЕС намерены предоставить Украине порядка 200 млрд евро, но после урегулирования конфликта. Средства будут направлены на восстановление поврежденной инфраструктуры, пишет «Лента.ру».

По мнению Светланы Журовой, изъятие российских средств и передача их Украине — по сути, растрата чужих денег. Политик заметила, что на Западе присвоение финансов становится тенденцией.

«В моем понимании, когда такое происходит — это сигнал для людей в других странах, которые хотят куда-то средства перевести, что что-нибудь случится, и любой банк может твои деньги как-то перераспределить, пересмотреть, и гарантий никаких нет. Конечно, это воровство», — объяснила депутат.

Светлана Журова добавила, что ситуация с передачей российских активов — не рыночная история, так как средства изымаются без суда и тщательного оформления в соответствии с законом.

Еврокомиссия обсуждает схему изъятия российских активов для последующей передачи Украине уже несколько месяцев. Не все члены Евросоюза согласны с конфискацией средств. Франция, Германия и Бельгия предупреждают, что решение о перечислении денег Украине будет иметь негативные экономические последствия. Страны Евросоюза также готовятся принять 19-й пакет санкций, направленный в основном против «теневого флота» России.

