Правозащитники обвинили правящую партию в Молдавии в злоупотреблениях

КИШИНЕВ, 29 авг — РИА Новости. Правящая в Молдавии партия «Действие и солидарность» (ПДС) лидирует по злоупотреблениям административным ресурсом перед выборами, такие выводы представила в пятницу общественная правозащитная организация Promo-Lex в своем отчете по наблюдению за парламентскими выборами.
В документе содержатся выводы за период с 22 июля по 27 августа. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября.
«Наблюдатели Promo-Lex сообщили о не менее чем 40 случаях злоупотребления административным ресурсом, большинство из которых касалось партии ПДС (30), с участием государственных служащих в рабочее время и местных органов власти, участвовавших в мероприятиях с предвыборной направленностью. Кандидаты в министры от ПДС продвигали партию посредством официальных поездок в территории, что влияло на справедливость избирательного процесса и разделение партийных и государственных структур», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации.
В отчете отмечаются также нарушения в агитационной деятельности среди электоральных конкурентов. «Несмотря на то, что официальная избирательная кампания начинается 29 августа, предвыборная агитационная деятельность началась значительно раньше. Только за рассматриваемый период наблюдатели Promo-Lex зафиксировали не менее 2339 агитационных мероприятий, большинство из которых включали распространение информационных материалов, распространение уличной рекламы и встречи с избирателями. Большинство из них были организованы партиями “Патриотический избирательный блок” и ПДС», — подчеркивается в документе.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия — помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.