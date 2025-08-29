Правозащитники обвинили правящую партию в Молдавии в злоупотреблениях

«Наблюдатели Promo-Lex сообщили о не менее чем 40 случаях злоупотребления административным ресурсом, большинство из которых касалось партии ПДС (30), с участием государственных служащих в рабочее время и местных органов власти, участвовавших в мероприятиях с предвыборной направленностью. Кандидаты в министры от ПДС продвигали партию посредством официальных поездок в территории, что влияло на справедливость избирательного процесса и разделение партийных и государственных структур», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации.