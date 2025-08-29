Politico: чиновники США и ЕС считают Уиткоффа недостаточно компетентным

По информации собеседников, Уиткофф отказывается консультироваться с экспертами по дипломатическим вопросам, что порой оставляет его неинформированным и даже неподготовленным. Согласно источникам газеты, в офисе спецпосланника не хватает сотрудников, разбирающихся в России или имеющих опыт сложных дипломатических переговоров. Помимо этого, сам Уиткофф большую часть времени проводит в Белом доме, а его команда в здании Госдепартамента.