Лукашенко отправится в Китай на саммит ШОС

Глава государства 3 сентября будет присутствовать на военном параде в Пекине, посвященном 80-летию окончанию Второй мировой войны.

Источник: Пресс-служба президента Беларуси

МИНСК, 29 авг — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко посетит с рабочим визитом Китай, где примет участие в саммите ШОС, сообщили в пресс-службе главы государства.

Отмечается, что он 31 августа и 1 сентября будет находиться в городе Тяньцзинь, где в эти дни пройдет крупнейшая за всю историю объединения встреча представителей государств — членов ШОС.

«Александр Лукашенко в своем выступлении на заседании Совета глав государств ШОС озвучит предложения белорусской стороны по дальнейшему развитию многопланового сотрудничества внутри “шанхайской семьи”, — говорится в сообщении.

Также президент в речи планирует обозначить ключевые вопросы, которые требуют усиленного внимания ШОС.

Глава государства поучаствует и в саммите в формате «ШОС плюс» — на нем будут присутствовать руководители стран-наблюдателей, международных организаций, а также приглашенные китайской стороной гости, всего более трех десятков человек.

Лукашенко 3 сентября по приглашению руководства Китая посетит праздничные мероприятия, которые посвящены 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. Он будет присутствовать на военном параде на площади Тяньаньмэнь.

Сообщается, что во время нахождения в Китае Лукашенко проведет ряд переговоров с другими главами государств. Отдельное внимание в ходе визита будет уделено развитию белорусско-китайского сотрудничества.

