Член СПЧ Кабанов заявил о превращении ХМАО в этноанклав из-за политики властей

«Ситуация в Котельниках, Капотне, Гольяново, ХМАО и др. развиваются по похожему сценарию, разные лишь масштабы бедствия. Различия в том, что в тех же Котельниках коренные граждане все еще борются за свою жизнь, свое жизненное пространство и сохранение традиционных ценностей и жизненного уклада. А вот в ХМАО местное население, все агрессивнее активнее выдавливаемое выходцами из Средней Азии и Закавказья, вынуждено оттуда бежать. А местную власть, судя по всему, происходящее не смущает. И Указ Президента о противодействии формированию анклавов им, видимо, не указ», — написал в своем Telegram-канале член СПЧ (орфография и пунктуация автора сохранены. — «Газета.Ru»).