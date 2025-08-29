Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Польша приостановила полеты истребителей F-16

В Польше после авиакатастрофы приостановлены все полеты истребителей F-16. Об этом сообщают польские СМИ со ссылкой на представителя Генштаба ВС страны полковника Марека Павляка.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: U.S. Air Force

Отмечается, что прекращены все учебные и тренировочные полеты, исключение составляют вылеты оперативных целях. Соответствующее решение принято после инцидента во время учений перед авиашоу AirSHOW. 28 августа в Радоме разбился истребитель F-16, летчик погиб.

«После катастрофы было принято решение приостановить все полеты с участием F-16 до дальнейшего уведомления. Однако это не распространяется на оперативные действия, включая миссии по защите польской границы и воздушного пространства», — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на польские СМИ.

Истребители F-16 несут постоянное дежурство у восточной границы страны, обеспечивая противовоздушную оборону страны в рамках обязательств перед НАТО. Самолеты находятся в режиме постоянной боевой готовности и способны немедленно реагировать на любые угрозы в случае нарушения воздушного пространства или ракетных атак.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше