Польша приостановила полеты истребителей F-16

«После катастрофы было принято решение приостановить все полеты с участием F-16 до дальнейшего уведомления. Однако это не распространяется на оперативные действия, включая миссии по защите польской границы и воздушного пространства», — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на польские СМИ.