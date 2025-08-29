Польша приостановила полеты истребителей F-16

Отмечается, что прекращены все учебные и тренировочные полеты, исключение составляют вылеты оперативных целях. Соответствующее решение принято после инцидента во время учений перед авиашоу AirSHOW. 28 августа в Радоме разбился истребитель F-16, летчик погиб.
«После катастрофы было принято решение приостановить все полеты с участием F-16 до дальнейшего уведомления. Однако это не распространяется на оперативные действия, включая миссии по защите польской границы и воздушного пространства», — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на польские СМИ.
Истребители F-16 несут постоянное дежурство у восточной границы страны, обеспечивая противовоздушную оборону страны в рамках обязательств перед НАТО. Самолеты находятся в режиме постоянной боевой готовности и способны немедленно реагировать на любые угрозы в случае нарушения воздушного пространства или ракетных атак.