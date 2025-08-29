Лукашенко летит в Китай с рабочим визитом 30 августа

Президент Беларуси Александр Лукашенко совершит рабочий визит в Китай, сообщила пресс-служба президента.
Так, в период с 31 августа по 1 сентября белорусский лидер будет находится в китайском Тяньцзине, принимая участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества. В Китай глава Беларуси направится накануне, 30 августа.
Сообщается, что лидер республики выступит на крупнейшем за всю историю объединения саммите ШОС, где в рамках заседания Совета глав государств объединения намерен озвучить предложения Минска для развития сотрудничества внутри «шанхайской семьи». Также белорусским президентом на саммите будет обозначены ключевые вопросы, которые требуют усиленного внимания.
По итогам саммита запланировано подписание ряда документов. В том числе должна быть принята Тяньцзиньская декларация и утверждена стратегия развития ШОС на ближайшее десятилетие — до 2035 года. Запланировано рассмотрение и ряда других вопросов по безопасности, экономическому и гуманитарному сотрудничеству и другие.
Еще в пресс-службе сказали, что Александр Лукашенко будет принимать участие в саммите в формате «ШОС плюс». В таком формате к участникам заседания присоединятся главы стран-наблюдателей, международных организаций и иные гости, приглашенные председательствующим Китаем — всего свыше 30 глав мировых лидеров и руководителей международных организаций.
Также сообщается, что 3 сентября в Пекине Александр Лукашенко будет принимать участие в праздничных мероприятиях к 80-летию Победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны.
— Александр Лукашенко будет присутствовать на параде, который пройдет на площади Тяньаньмэнь, — сказали в пресс-службе.
Рабочая поездка белорусского лидера в Китай также будет включать ряд переговоров на высшем уровне, в том числе по вопросам развития белорусско-китайского сотрудничества.
Кстати, ранее Александр Лукашенко раскрыл, что подарит в Китае мировым лидерам в льняных мешках.