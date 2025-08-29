ЕС нескоро примет решение об отправке войск на Украину, пишут СМИ

Ранее газета Financial Times со ссылкой на главу офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака сообщила, что на Западе ведутся дискуссии об отправке «коалицией желающих» четырех-пяти бригад для обеспечения безопасности на Украине. Агентство Блумберг со сслыкой на источники передавало, что около 10 стран готовы направить свои войска на Украину в качестве возможных гарантий безопасности.
«Союзники Киева продолжают обсуждать пути поддержания окончательного мира, но финального решения о численности войск в ближайшее время не ожидается», — говорится в сообщении.
Как сообщил агентству неназванный европейский чиновник, задача ЕС на ближайшие дни заключается в том, чтобы договориться о новых санкциях против России, гарантиях безопасности и финансировании для Украины. Чиновник также утверждает, что продолжение оказания давления на Москву потребует принятия Вашингтоном решений, в том числе о санкциях.
Ранее газета Politico со ссылкой на европейских дипломатов сообщила, что официальные лица обсуждают численность войск от четырех до 60 тысяч военнослужащих, при этом основную часть иностранного контингента должны составить французские и британские силы. Тем не менее, ни одна страна пока не взяла на себя никаких обязательств.
Президент США Дональд Трамп ранее принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров европейских стран. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Также Трамп сказал, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу «коалиции желающих», которая может включать многонациональные силы.
В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
Как подчеркнул ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответ на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной на переговорах в Стамбуле в 2022 году.