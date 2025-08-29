Ричмонд
Ушаков: Путин и Си Цзиньпин в Пекине пообщаются «за чашкой чая» в узком составе

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в Пекине пообщаются «за чашкой чая». Компанию им с российской стороны составят министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, замглавы администрации президента Максим Орешкин и помощник по международным делам Юрий Ушаков. Об этом сам Ушаков рассказал журналистам на брифинге.

Источник: Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

«Важная очень беседа нашего президента с председателем Си Цзиньпином за чашкой чая в узком составе — один плюс четыре. От нас — Лавров, Белоусов, Ушаков, Орешкин. Потом уже будет официальный завтрак, который дает Си Цзиньпин. Тут уже состав более 10−12 человек», — рассказал Ушаков.

