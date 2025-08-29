Ушаков: Путин и Си Цзиньпин в Пекине пообщаются «за чашкой чая» в узком составе

«Важная очень беседа нашего президента с председателем Си Цзиньпином за чашкой чая в узком составе — один плюс четыре. От нас — Лавров, Белоусов, Ушаков, Орешкин. Потом уже будет официальный завтрак, который дает Си Цзиньпин. Тут уже состав более 10−12 человек», — рассказал Ушаков.