Ушаков ответил на вопрос о вероятности встречи Путина и Трампа в Китае

Участие президента США Дональда Трампа в параде по случаю празднования 80-летия победы над Японией и завершения Второй мировой войны, который состоится 3 сентября в Китае, и последующем обеде не запланировано. Об этом 29 августа сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, отвечая на вопрос о возможности встречи в КНР Трампа и российского лидера Владимира Путина.

Источник: MAXIM SHEMETOV/EPA/TASS

«Вы знаете, что касается Трампа, то я перечислил тех, кто будет участвовать. Не всех назвал, кто будет участвовать 3 сентября в параде и в обеде, но господина Трампа среди них нет», — сказал Ушаков.

По его словам, президент Азербайджана Ильхам Алиев, в свою очередь, будет принимать участие в вышеуказанных мероприятиях, однако информации о его возможной встрече с Путиным пока нет.

«Мы о ней [о встрече] не договаривались. Но опять-таки лидеры будут за одним столом, на одних и тех же мероприятиях. Как говорится, всё возможно, если есть стремление к этому, если есть желание», — добавил помощник российского президента.

Ушаков подчеркнул, что в рамках официального визита у Путина запланировано большое количество двусторонних встреч, в том числе с лидерами ряда стран, среди которых премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Сербии Александр Вучич и др.

Президент России Владимир Путин отправится в Китай с четырехдневным визитом — с 31 августа по 3 сентября. В ходе него намечены масштабные переговоры между делегациями двух стран.

Встреча Трампа и президента РФ Владимира Путина прошла в Анкоридже, штат Аляска, 15 августа. Путин по итогам переговоров отметил, что Трамп стремится решить конфликт на территории Украины. Он подчеркнул, что РФ также заинтересована в завершении конфликта. Трамп, в свою очередь, поделился, что переговоры прошли очень хорошо, и назвал саммит на Аляске замечательным.

