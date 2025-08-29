Путин встретится с президентом Узбекистана в Китае

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретится с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Путин 31 августа — 3 сентября посетит Китай. Как рассказал в пятницу Ушаков, сначала глава государства примет участие в саммите ШОС в Тяньцзине, затем отправится в Пекин, где пройдут мероприятия в рамках официального визита президента РФ в КНР. После завершения контактов с председателем Китая Си Цзиньпином российский лидер проведет ряд двусторонних встреч.
«Предусматривается встреча с Шавкатом Миромоновичем Мирзиеевым. Понятно, что будут обсуждаться в основном двусторонние вопросы, вопросы развития сотрудничества», — сказал помощник президента.
В августе посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил в интервью РИА Новости, что саммит в Тяньцзине станет наиболее масштабным со времени основания Шанхайской организации сотрудничества.
ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Страны-наблюдатели — Афганистан и Монголия, страны-партнеры по диалогу — Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.