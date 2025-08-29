Владимир Путин посетит Индию в декабре

Владимир Путин планирует провести встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в понедельник, 1 сентября, на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Юрий Ушаков отметил, что основное внимание будет уделено подготовке к декабрьскому визиту. «Будет обсуждена подготовка к предстоящему в самом конце года, в декабре, визиту нашего президента в Индию», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).
